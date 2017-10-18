Требуется помощь по сайту на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок201 просмотр

Требуется срочная помощь по сайту на Wordpress (магазин, на Page Builder) 

Желательно СЕГОДНЯ. 

Товаров не много. Наполнять не нужно. 

Свободное владение версткой, PHP, CSS, HTML. Скорее всего придется написать или дописать модуль. 

Рассматриваются только профессионалы, которые не думают как это сделать, а берут и делают. 

Viber или WhatsApp желателен, для созвона. 

Подробное ТЗ во вложении.

CSSHTMLPHPWordPress
8 лет назад
Vasiliev555
Игорь 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров