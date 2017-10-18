Требуется помощь по сайту на Wordpress

Требуется срочная помощь по сайту на Wordpress (магазин, на Page Builder)

Желательно СЕГОДНЯ.

Товаров не много. Наполнять не нужно.

Свободное владение версткой, PHP, CSS, HTML. Скорее всего придется написать или дописать модуль.

Рассматриваются только профессионалы, которые не думают как это сделать, а берут и делают.

Viber или WhatsApp желателен, для созвона.

Подробное ТЗ во вложении.