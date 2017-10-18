Не полностью открывается картинка

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок129 просмотров

Вот портфолио: https://petr-panda.pro/#portfolio По клику на примеры длинных лендингов, например, "Сон на пчелах" (третья слева), открывается не полноразмерная копия. Хотя загружена полноразмерная: https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg ( кликнуть 2 раза).

Мне делали специально какой-то код, что-то меняли, но работает неполноценно. Нужно сделать раскрытие полноразмерное, аналог здесь: http://textis.ru/tekst-dlya-lendinga-son-na-pchelah/ (такой же рисунок раскрывается отлично по клику)

WordPress
8 лет назад
lipa7777
Петр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров