Не полностью открывается картинка

Вот портфолио: https://petr-panda.pro/#portfolio По клику на примеры длинных лендингов, например, "Сон на пчелах" (третья слева), открывается не полноразмерная копия. Хотя загружена полноразмерная: https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg ( кликнуть 2 раза).

Мне делали специально какой-то код, что-то меняли, но работает неполноценно. Нужно сделать раскрытие полноразмерное, аналог здесь: http://textis.ru/tekst-dlya-lendinga-son-na-pchelah/ (такой же рисунок раскрывается отлично по клику)