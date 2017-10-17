Требуется доработка модуля каталога товаров (интернет магазин). Подробности задач по ТЗ - после выбора исполнителя. -
Проблема с почтой в Joomla + Virtuemart
Есть сайт, после переноса перестала отправляться почта.
Нужно настроить отправку заказов и сообщений с сайта на e-mail.
Заявки фрилансеров
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