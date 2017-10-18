Исправление работы пагинатора

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок210 просмотров

На www_bdkz_kz, при нажатии на пагинаторы, должны открываться полноценные страницы продукции, без слайдера и с сохранностью блока справа. Сейчас всё выглядит и работает иначе.

8 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

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