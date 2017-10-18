Help! есть ли люди которые могут доводить дело до конца?и не кормить завтраками по завершению работы в течении 6 месяцев Исполнители Ж пола не интересны в сети давно.. задачи 1) устранить ошибки ...
Исправление работы пагинатора
На www_bdkz_kz, при нажатии на пагинаторы, должны открываться полноценные страницы продукции, без слайдера и с сохранностью блока справа. Сейчас всё выглядит и работает иначе.
Заявки фрилансеров
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