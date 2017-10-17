Необходимо выполнить интеграцию 1С с сайтом на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка85 просмотров

Здравствуйте.

Необходим программист, который сможет выполнить интеграцию 1С с сайтом на UMI

8 лет назад
promoplus
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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