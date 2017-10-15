Есть сайт на опенкарте 2.3, сайт работает до тех пор пока не нажмешь кнопку "очистить кеш" в модификаторах. После этого перестают работать некоторые функции на сайте. Необходимо найти причину и исправить ее.
Сделать сайт на ВП
http://riptest-ru.1gb.ru/account
http://riptest-ru.1gb.ru/forgot
http://riptest-ru.1gb.ru/registration
http://riptest-ru.1gb.ru/search
Стандартный функционал + редактирование всех главной, проверка полей, простая капча, подложка http://riptest-ru.1gb.ru/images/cd-img-1.jpg должна тоже редактироваться из админки главной,
далее:
Авторизация через соцсети
Создание постов пользователями
Загрузка и отимизация фото (до 10, мин. 1), добавление описания к фото и основного текста
Рубрикатор (возможность сортировки) по «фотографии», «фотографии с текстом (имеется ввиду не подписи под фото, а полноценный текст)», поиск по периоду размещения, виду животного (кот, пес, мышь и т.д.), по имени, породе, дате смерти. При загрузке фотографий, эти поля обязательны для заполнения.
- Лимит загрузки фотографий – 10 штук. Автоматическое сжатие до размера 1000 по горизонтали и до 700 по вертикали или или. Автоматическое сжатие фотографии до 500 кб (если сложно, то запрет на загрузку фотографий более 501 кб)
- Возможность дать название каждой фотографии и написать под ней текст. (ограничить количеством знаков (500-600 знаков с пробелами)
- Возможность форматировать текст стандартными средствами, как на большинстве форумов.
- Возможность удаления/редактирования текста в любое время.
- Для написания текста, обязательна загрузка хотя бы одной фотографии. Название фото (подпись под ним) не то же, что и объемный текст-описание.
- Возможность комментировать только зарегистрированным пользователям.
- Первый комментарий пользователя предмодерируемый. В случае одобрения, остальные не модерируются.
- Возможность удаления своих и чужих коментов под своими фото и своим текстом.
- Возможность редактирования введенных данных. Возможность удаления загруженных фотографий только в теч. 30 минут.
Возможность редактирования поста в течении 30 мин.
Первая запись с премодерацией, последующие – нет
В админке CRUD постов
- Подписка на новые темы.
- Для админа стандартные инструменты.
- Предусмотреть роль модератора (удаление фото, правка/удаление текста, блокировка пользователей)
Комментарии к постам (только зарегистрированным пользователям)
Уведомление автору поста или автору комментария. С возможностью отписаться от камментов.
Сообщения пользователей с историей в ЛК
CRUD комментариев автором поста и админом
Оставляйте скайп и стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Cайт n o u s r o . ru 1) Адаптировать дизайн под мобильные устройства. 2) Добавить фиксированную кнопку «Наверх» справа внизу страницы. 3) По примеру https://digital.aspro-demo.ru/ - шапку сделать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть интернет-магазин на 1с битрикс. Стоит задача синхронизировать импорт/экспорт данных магазина с 1с. Есть пример выгрузки: https://cloud.mail.ru/public/A8bV/zVydpXyoCСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен толковый программист DLE для доработки сайта: добавление новых модулей, изменение структуры.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо доделать по требованиям сайт на wordpress, а именно настроить страницу вывод записей категории и сделать вывод материалов страницы новости (пример страниц покажу), возможно что то не правильно описал, покажу скринами что надо ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $12
Сайт восстановлен из веб-архива, задача поставить на CMS Wordpress Предлагайте свою адекватную цену и сроки Для связи Skype, Telegram, VKСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.14 Малый бизнес Просьба ознакомиться с тех.заданиями и озвучить примерную стоимость работ и сроки. Без отзывов по работе с битриксом просьба даже не писать, не отвечу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Натянуть готовый html/css макет на WP, также необходимо будет использовать уже имеющуюся БД.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Требуется доработать сайт на joomla + исправить слайдеры, поменять баннеры, ссылки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Пытаюсь зайти на свой сайт. Ввожу адрес страницы входа на сайт, а мне вместо этого всплывает окно: требуется аутентификация. И надпись: http://********.ru запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «please ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад