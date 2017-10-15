Сделать сайт на ВП

http://riptest-ru.1gb.ru/

http://riptest-ru.1gb.ru/account

http://riptest-ru.1gb.ru/add

http://riptest-ru.1gb.ru/forgot

http://riptest-ru.1gb.ru/page

http://riptest-ru.1gb.ru/registration

http://riptest-ru.1gb.ru/text

http://riptest-ru.1gb.ru/user

http://riptest-ru.1gb.ru/wall

http://riptest-ru.1gb.ru/search

Стандартный функционал + редактирование всех главной, проверка полей, простая капча, подложка http://riptest-ru.1gb.ru/images/cd-img-1.jpg должна тоже редактироваться из админки главной,

далее:

Авторизация через соцсети

Создание постов пользователями

Загрузка и отимизация фото (до 10, мин. 1), добавление описания к фото и основного текста

Рубрикатор (возможность сортировки) по «фотографии», «фотографии с текстом (имеется ввиду не подписи под фото, а полноценный текст)», поиск по периоду размещения, виду животного (кот, пес, мышь и т.д.), по имени, породе, дате смерти. При загрузке фотографий, эти поля обязательны для заполнения.

- Лимит загрузки фотографий – 10 штук. Автоматическое сжатие до размера 1000 по горизонтали и до 700 по вертикали или или. Автоматическое сжатие фотографии до 500 кб (если сложно, то запрет на загрузку фотографий более 501 кб)

- Возможность дать название каждой фотографии и написать под ней текст. (ограничить количеством знаков (500-600 знаков с пробелами)

- Возможность форматировать текст стандартными средствами, как на большинстве форумов.

- Возможность удаления/редактирования текста в любое время.

- Для написания текста, обязательна загрузка хотя бы одной фотографии. Название фото (подпись под ним) не то же, что и объемный текст-описание.

- Возможность комментировать только зарегистрированным пользователям.

- Первый комментарий пользователя предмодерируемый. В случае одобрения, остальные не модерируются.

- Возможность удаления своих и чужих коментов под своими фото и своим текстом.

- Возможность редактирования введенных данных. Возможность удаления загруженных фотографий только в теч. 30 минут.

Возможность редактирования поста в течении 30 мин.

Первая запись с премодерацией, последующие – нет

В админке CRUD постов

- Подписка на новые темы.

- Для админа стандартные инструменты.

- Предусмотреть роль модератора (удаление фото, правка/удаление текста, блокировка пользователей)

Комментарии к постам (только зарегистрированным пользователям)

Уведомление автору поста или автору комментария. С возможностью отписаться от камментов.

Сообщения пользователей с историей в ЛК

CRUD комментариев автором поста и админом

Оставляйте скайп и стоимость