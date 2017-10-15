Перенести сайт (html+css) на Wordpress 108 страниц

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок150 просмотров

Сайт восстановлен из веб-архива, задача поставить на CMS Wordpress

Предлагайте свою адекватную цену и сроки

Для связи Skype, Telegram, VK

CSSHTMLWordPress
8 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров