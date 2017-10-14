Не могу зайти в админку своего сайта на Вордпресс

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Закрыт11 заявок569 просмотров

Здравствуйте! Пытаюсь зайти на свой сайт. Ввожу адрес страницы входа на сайт, а мне вместо

этого всплывает окно: требуется аутентификация. И надпись: http://********.ru запрашивает имя

пользователя и пароль. Сайт сообщает: «please use your control panel

password»

Что это может значить и как мне войти на сайт? Помогите пожалуйста

P.S.Malwarebytes Anti-Malware (MBAM)

эта программа не помогла

WordPress
8 лет назад
busyladyolga
Ольга 
42 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

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