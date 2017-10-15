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Настроить вывод и дизайн модуля Wordpress
Установил нужные модули для Wordpress. Простой каталог автомобилей на Вордпресс.
Этот модуль может делать вывод на отдельную страницу своей информации.
Так вот он выводит просто текст записи, а запись содержит фото, текст и ссылку.
Нужно настроить этот вывод. Нужен знающий Wordpress человек, который быстро сможет решить задачу.
Доступы дам.
Выбранный исполнитель
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