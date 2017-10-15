Настроить вывод и дизайн модуля Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки154 просмотра

Установил нужные модули для Wordpress. Простой каталог автомобилей на Вордпресс.

Этот модуль может делать вывод на отдельную страницу своей информации.

Так вот он выводит просто текст записи, а запись содержит фото, текст и ссылку.

Нужно настроить этот вывод. Нужен знающий Wordpress человек, который быстро сможет решить задачу.

Доступы дам.

WordPress
8 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Задача была решена максимально быстро! Всем советую Сергея как ответственного исполнителя!
Спасибо за проект! Все прошло отлично. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад