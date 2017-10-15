Настроить вывод и дизайн модуля Wordpress

Установил нужные модули для Wordpress. Простой каталог автомобилей на Вордпресс.

Этот модуль может делать вывод на отдельную страницу своей информации.

Так вот он выводит просто текст записи, а запись содержит фото, текст и ссылку.

Нужно настроить этот вывод. Нужен знающий Wordpress человек, который быстро сможет решить задачу.

Доступы дам.