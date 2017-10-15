Нужно опубликовать новости из черновиков в wordprees

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки171 просмотр

Здравствуйте 

Есть новости в черновиках wordpress, нужно их опубликовать сегодняшней датой, и создать ЧПУ на английском из названия статей

WordPress
8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SobolevAnatoly
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Анатолий быстро справился с ТЗ. Рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SobolevAnatoly
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад