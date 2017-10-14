Правка в WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки157 просмотров

У меня сделаны кастомно Вопросы и Ответы. В разделе вопросы и ответы заголовок вопроса подгружается из названия статьи. Надо чтоб я мог сам его задавать. Напишите скайп, покажу подробнее.

WordPress
8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с таким человек - быстро и профессионально всё сделал! Обратная связь - на высоте. Рекомендую к сотрудничеству, без сомнений!
Отлично поработали, хороший клиент, оплата в срок!

Заявки фрилансеров

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад