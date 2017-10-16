Доработать сайт на joomla

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок229 просмотров

Доработать нужно нскпрокат.рф/ на joomla  

1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально;  

2) Добавить "наши преимущества" с сайта: nskprokat.ru/ и оформить в подобном стиле  

3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER"  

4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания "CALL BACK KILLER"  

5) Привести окно обратной связи в соответствии с законом "О защите персональных данных"  

6) Привести карточку товара в соответствии с примером сайта: novosibirsk.genprokat.ru/  

7) Сделать поиск по сайту по образцу novosibirsk.genprokat.ru/

8) Под карточкой товара сделать "сопутствующие товары"  

Срок исполнения по 16.10.2017.

Условия оплаты следующие. За выполнение "6" и "7" пунктов – предоплата 2000р, за следующие пункты оставшаяся оплата 5500р 

HTMLJoomla
8 лет назад
Alex199354
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров