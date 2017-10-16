Доброго времени суток, друзья! Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку, а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии ...
Доработать сайт на joomla
Доработать нужно нскпрокат.рф/ на joomla
1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально;
2) Добавить "наши преимущества" с сайта: nskprokat.ru/ и оформить в подобном стиле
3) Функция обратного звонка "CALL BACK KILLER"
4) Продающий бот-менеджер с захватом внимания "CALL BACK KILLER"
5) Привести окно обратной связи в соответствии с законом "О защите персональных данных"
6) Привести карточку товара в соответствии с примером сайта: novosibirsk.genprokat.ru/
7) Сделать поиск по сайту по образцу novosibirsk.genprokat.ru/
8) Под карточкой товара сделать "сопутствующие товары"
Срок исполнения по 16.10.2017.
Условия оплаты следующие. За выполнение "6" и "7" пунктов – предоплата 2000р, за следующие пункты оставшаяся оплата 5500р
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно весь вопрос, все данные дадим исполнителю, рассмотрим адекватные цены. Также важно чтобы вы нам объясняли по ходу дела если у нас будут вопросы, что и как) Шаблон готовый платный, ничего натягивать не ...Завершен8 лет назад
- $10
Нужно сделать 2 правки. 1) Размещаю 2 или более фото на странице, они размещаются друг под другом, а мне надо по горизонтали. Разместил в таблице, но тогда в адаптивной версии показывается всего ...Завершен8 лет назад
Ищу программиста на Джумла для переноса сайта. Сайт важный и посему новички не устроят, нужен программист владеющий Джумла и имеющий большой опыт работы на ней.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доработка сайта на Drupal 8. https://goo.gl/AHZQ1F ТЗ во вложении. В заявке просьба указывать стоимость и сроки.Завершен8 лет назад
Фильтр по кастомным типам постов и по произвольным полям.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать исправления в интернет-магазине согласно ТЗ - просьба ознакомиться, прежде чем писать. CMS Bitrix (Управление сайтом – Малый бизнес) В комментариях оставляйте предложения по цене и сроку. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужно перевести сайт на другой домен с переадресациейСистемы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек хорошо знающий джумлу для обновления движка сайта и форума http://spanieli-podolsk.ru/Завершен8 лет назад
На сайте alasha_kz в мобильной версии нужно добавить кнопки для выбора языка. Прошу указать цену и сроки.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад