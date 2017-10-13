Здравствуйте! Нужен опытный программист на Webasyst - настроить возможность прописывать мета-теги шаблонно и вручную. Подробности в файле. Большая просьба откликаться тем, кто точно сможет сделать и указывать предложение по цене.
CMS Drupal, нужно добавить кнопки для выбора языка
На сайте alasha_kz в мобильной версии нужно добавить кнопки для выбора языка. Прошу указать цену и сроки.
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