CMS Drupal, нужно добавить кнопки для выбора языка

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Закрыт3 заявки220 просмотров

На сайте alasha_kz в мобильной версии нужно добавить кнопки для выбора языка. Прошу указать цену и сроки.

Drupal
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров