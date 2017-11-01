Здравствуйте! Нужен опытный программист на Webasyst - настроить возможность прописывать мета-теги шаблонно и вручную. Подробности в файле. Большая просьба откликаться тем, кто точно сможет сделать и указывать предложение по цене.
Капча для Магенто 1.
Нужно поставить капчу во всех контакт формах сайта. Во всех 3 языках. Что бы дизайн капчи нормально смотрелся со стилем сайта. ЦМС: Магенто 1.
Там по сути 2 контакт формы. Вот страницы, на которых они есть:
- www.heronfireworks.com/contact
- В шапке вверху на всех страницах.
- Справа на многих страницах есть контакт блок.
- https://www.heronfireworks.com/cms-about-us
- https://www.heronfireworks.com/popup_cms
По чем? Сколько времени?
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