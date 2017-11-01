Капча для Магенто 1.

Нужно поставить капчу во всех контакт формах сайта. Во всех 3 языках. Что бы дизайн капчи нормально смотрелся со стилем сайта. ЦМС: Магенто 1.

Там по сути 2 контакт формы. Вот страницы, на которых они есть:

- www.heronfireworks.com/contact

- В шапке вверху на всех страницах.

- Справа на многих страницах есть контакт блок.

- https://www.heronfireworks.com/cms-about-us

- https://www.heronfireworks.com/popup_cms

По чем? Сколько времени?