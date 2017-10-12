Front-end часть СРМ-системы

Проект большой, сроки сжаты, поэтому работают несколько человек. В данном случае задача указана в названии. Работа в команде через bitbucket.

Основные требования vue.js, git, html/css верстка, опыт работы с REST API

Плюсом будет опыт работы с quasar-framework.org и laravel

Оплата почасовая: 600 руб/час. Выплачиваем поэтапно, по договоренности.