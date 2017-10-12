Front-end часть СРМ-системы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки321 просмотр

Проект большой, сроки сжаты, поэтому работают несколько человек. В данном случае задача указана в названии. Работа в команде через bitbucket. 

Основные требования vue.js, git, html/css верстка, опыт работы с REST API  

Плюсом будет опыт работы с quasar-framework.org и laravel 

Оплата почасовая: 600 руб/час. Выплачиваем поэтапно, по договоренности. 

CSSGitHTMLLaravelVue.js
8 лет назад
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Роман 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров