Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары"

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Завершен3 заявки317 просмотров

Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары"

Мой сайт﻿ (продаю детали для бытовой техники)

Мой нестандартный шаблон﻿

Хочу вывести информацию об аналогах товара в карточку товара.

Возможно переименовать "Рекомендуемые товары" на "Аналоги товара", и в каждом товаре принудительно указывать SKU (артикул, код) товаров-аналогов.

Возможно Вы знаете другой способ осуществить задумку.

Очень приглянулся вот этот модуль, я его даже купил, но он стал конфликтовать с шаблоном сайта и высыпал ведро ошибок, а разработчики посоветовали заказать на стороне переделку "Рекомендуемых" (вроде бы проще, чем устранять конфликт их модуля с шаблоном).

Как выводить аналоги? - без разницы:

- можно внизу под описанием в виде "Розетковской" Рекомендуем новые модели﻿,

- можно дополнительную вкладку в каждом товаре как в этом варианте﻿ или во втором варианте

Спасибо

Opencart
8 лет назад
exzess
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад
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1 день
Алексей большой молодец! Сделал по заданию все. Прислушался ко всем пожеланиям. Терпеливо доводил дело до ума, хотя по местному времени у него уже было за полночь. Спасибо за терпение. Могу смело рекомендовать. Надеюсь, терпения у него хватит еще на пару доработок в моем магазине.
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lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад