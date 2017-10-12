Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары"

Мой сайт﻿ (продаю детали для бытовой техники)

Мой нестандартный шаблон﻿

Хочу вывести информацию об аналогах товара в карточку товара.

Возможно переименовать "Рекомендуемые товары" на "Аналоги товара", и в каждом товаре принудительно указывать SKU (артикул, код) товаров-аналогов.

Возможно Вы знаете другой способ осуществить задумку.

Очень приглянулся вот этот модуль, я его даже купил, но он стал конфликтовать с шаблоном сайта и высыпал ведро ошибок, а разработчики посоветовали заказать на стороне переделку "Рекомендуемых" (вроде бы проще, чем устранять конфликт их модуля с шаблоном).

Как выводить аналоги? - без разницы:

- можно внизу под описанием в виде "Розетковской" Рекомендуем новые модели﻿,

- можно дополнительную вкладку в каждом товаре как в этом варианте﻿ или во втором варианте

Спасибо