Opencart 2.1.0.2 создать в закладке товара список с поиском Если взглянуть в магазин 1 или магазин 2 во вкладке "Модели" есть небольшого размера список с поиском именно по этому списку, хочу такой же ...
Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары"
Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары"
Мой сайт (продаю детали для бытовой техники)
Хочу вывести информацию об аналогах товара в карточку товара.
Возможно переименовать "Рекомендуемые товары" на "Аналоги товара", и в каждом товаре принудительно указывать SKU (артикул, код) товаров-аналогов.
Возможно Вы знаете другой способ осуществить задумку.
Очень приглянулся вот этот модуль, я его даже купил, но он стал конфликтовать с шаблоном сайта и высыпал ведро ошибок, а разработчики посоветовали заказать на стороне переделку "Рекомендуемых" (вроде бы проще, чем устранять конфликт их модуля с шаблоном).
Как выводить аналоги? - без разницы:
- можно внизу под описанием в виде "Розетковской" Рекомендуем новые модели,
- можно дополнительную вкладку в каждом товаре как в этом варианте или во втором варианте
Спасибо
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