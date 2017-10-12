Создать шаблон лендингов на сайте.

Сайт на битриксе. То есть нужны фрилансеры, которые уверено работают с битриксом.

Вот сайт, на котором будет много страниц переделано в лендинги. http://cr14096.tmweb.ru/ Сайт еще не опубликован

Каждое превью будет вести на разный соответствующий теме лендиг сделанный на сайте.

Вот теоритическая схема лендига https://yadi.sk/d/7XUrgMU23N3YuL

Есть уже готовый исходник дизайна. Пришлю когда приступите. А сейчас покажу картинку https://yadi.sk/i/zHlQF3yN3NgAxG

Это первый лендиг. Размещен он будет на странице услуг. То есть когда щелкаем на сайте в горизонтальном меню "услуги" то попадаем в этот лендиг.

Так как лендигов на сайте планируется очень много - задача сделать так, что бы потом, копируя этот лендинг, мы могли их размещать на любой странице, менять картинки и текст и получать таким образом, новый лендиг на новую тему. Для этого нужно что бы все блоки были отключаемыми, потому что не все блоки нужны в каждом лендинге. И простая инструкция как я как админ сайта смогу менять картинки, значки, заголовки, тексты.

Я не понимаю что выгоднее писать эти страницы с нуля или использовать имеющиеся средства сайта. Нужно что бы вы подсказали.

Сразу скажу что сайт я купил как готовое решение. Я отдельно нанимал фрилансера для создания дизайна. Смоленская фирма частично адаптировала это готовое решение применяя дизайн фрилансера. Но меня не устраивают их многомесячные сроки. Поэтому работу по лендингам готов передать кому то еще.

От вас нужны сроки и цены. Желательно указать пробный кусок работы, который можете выполнить за отдельную плату. Этот пробный кусок можем оформить на веблансере как отдельный проект.