Специалист по WordPress(геолокация)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужен специалист который хорошо разбирается и не раз работал с геолокацией на сайтах. Более подробно все обсудим с кандидатами.  Оставляйте свой скайп и контактные данные для связи.

WordPress
8 лет назад
a_grigorishin
Анатолий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров