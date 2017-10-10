Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Специалист по WordPress(геолокация)
Нужен специалист который хорошо разбирается и не раз работал с геолокацией на сайтах. Более подробно все обсудим с кандидатами. Оставляйте свой скайп и контактные данные для связи.
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