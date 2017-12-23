Установка готового сверстанного дизайна на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок274 просмотра

Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0.

Действующий сайта http://artconvas.ru/

Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил.

Нужно по функционалу оставить все что есть на нынешнем сайте. Если нужна необходимость что-то добавить в действующий сайт для успешной работы нового дизайна, то это обсуждается. Также нужен чистый код, желательно без установки дополнительных модулей, все необходимое уже есть в существующем сайте.

Просьба, пишите сразу ориентировочные цены и сроки выполнения.

HTMLOpencart
7 лет назад
newpilgrim
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$150
10 дней
Нереально крутой чувак!!! Сделал все в срок, всегда был на связи, поправок после работ не было, хотя проверяли все досконально. Впервые такое вижу =))) Прям очень доволен и сильно удивлен данным исполнителем, в будущем буду работать с ним обязательно. Всем кто читает отзыв, берите его в исполнители и не думайте о других, работал со многими, но таких специалистов найти очень тяжело.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата в срок. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад