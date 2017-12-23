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Установка готового сверстанного дизайна на Opencart
Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0.
Действующий сайта http://artconvas.ru/
Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил.
Нужно по функционалу оставить все что есть на нынешнем сайте. Если нужна необходимость что-то добавить в действующий сайт для успешной работы нового дизайна, то это обсуждается. Также нужен чистый код, желательно без установки дополнительных модулей, все необходимое уже есть в существующем сайте.
Просьба, пишите сразу ориентировочные цены и сроки выполнения.
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