Установка готового сверстанного дизайна на Opencart

Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0.

Действующий сайта http://artconvas.ru/

Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил.

Нужно по функционалу оставить все что есть на нынешнем сайте. Если нужна необходимость что-то добавить в действующий сайт для успешной работы нового дизайна, то это обсуждается. Также нужен чистый код, желательно без установки дополнительных модулей, все необходимое уже есть в существующем сайте.

Просьба, пишите сразу ориентировочные цены и сроки выполнения.