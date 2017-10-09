Доработка сайта. Bitrix

1-c битрикс управление сайтом , версия 16.5.6

Редакция продукта: Стандарт

Сайт футбольной тематики. Это каталог студенческих команд по футзалу

Вот так выглядит список команд http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/3557286020.jpg

Вот так выглядит одна команда http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/1013003984.jpg

Вот так добавляется контент, информация по команде http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/9808399071.jpg

Внутри команды список игроков http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/5432413048.jpg

ЗАДАЧА:

Расширить описание команды и добавить вкладки, как на прототипе https://app.moqups.com/[email protected]/XgeLRnixr1/view/page/aa9df7b72 то есть добавить вкладки: "Состав" "О команде" "Новости" "Расписание" "Комментарии". Лого нужно сдвинуть влево перед заголовком.

- "Состав" остается неизменным.

- "О команде" - это обычная текстовая область с возможностью добавления информации через визуальный редактор. https://app.moqups.com/[email protected]/XgeLRnixr1/view/page/a71b1079d

- "Комментарии" - вывод комментариев ниже описания. В меню это якорная ссылка. https://app.moqups.com/[email protected]/XgeLRnixr1/view/page/a71b1079d

- "Новости" - это обычная произвольная ссылка. Ссылку мы будем вставлять сами на результаты выдачи поиска контента по сайту по названию данного Университета.

- "Расписание" - ссылка на раздел "Расписание на сайте"