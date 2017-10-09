Dating сайт

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок172 просмотра

Здравствуйте! Нужно разработать dating сайт с минимальными опциями, возможно на любой из известных CMS   с использованием готовых модулей . 

По опциям:

- При нажатие на профайл девушки всплывало окно  о предложение зарегистрироваться, если не зарегистрирован.

- При поиске девушек на сайте, мужчины не видели других мужчин, только  поиск по базе девушек. 

- Общение между мужчиной и девушкой с помощью писем и чата.

- Платное открытие письма за Х кредитов, минута общения в чате Х кредитов. 

- Система пополнения кредитов.

Сайт для примера . 

8 лет назад
lugansta
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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