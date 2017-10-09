Здравствуйте! Нужно разработать dating сайт с минимальными опциями, возможно на любой из известных CMS с использованием готовых модулей .

По опциям:

- При нажатие на профайл девушки всплывало окно о предложение зарегистрироваться, если не зарегистрирован.

- При поиске девушек на сайте, мужчины не видели других мужчин, только поиск по базе девушек.

- Общение между мужчиной и девушкой с помощью писем и чата.

- Платное открытие письма за Х кредитов, минута общения в чате Х кредитов.

- Система пополнения кредитов.

Сайт для примера .