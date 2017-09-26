Доработки сайта WordPress/woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Постоянно требуется программист. Что-то доработать, доделать. Ответственность, оперативность в работе. Проживание в Киеве. Связь по телефону или при встрече. Портфолио иметь. Уровень предыдущих работ показать. 

WooCommerceWordPress
8 лет назад
stanistar
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров