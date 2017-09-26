Сайт на Wordpress. Header Menu (меню в шапке : главная,цены ...) в bootstrap , видимость поисковой строки для мобильных устройств. Необходимо настроить автоматический вывод превью предложений, трендовых статей и новых публикаций. Ссылка на сайт ...
Доработки сайта WordPress/woocommerce
Постоянно требуется программист. Что-то доработать, доделать. Ответственность, оперативность в работе. Проживание в Киеве. Связь по телефону или при встрече. Портфолио иметь. Уровень предыдущих работ показать.
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