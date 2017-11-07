Перевести сайт на последнюю joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок148 просмотров

Перевести сайт на последнюю joomla. Чтобы не пострадали проиндексированные страницы и т.д.

Сейчас там joostina

Сайт: http://www.quartech.ru/

Joomla
8 лет назад
nworm
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Сделал
Заказ оплачен. Всё ок)

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад