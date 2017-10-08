Создание темы для Magento2 на основе темы для Magento 1

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть существующий магазин https://puch-ersatzteile.at/  под управлением magento 1.9необходимо на его основе создать тему для magento 2.1.Желательно чтобы тема полностью воспроизводила look&feel старой, но можно обговорить детали.Исходники темы (маджентовские, не растр/вектор) для 1.9 есть.

Magento
8 лет назад
shidorama
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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