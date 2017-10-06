Два сайта под ключ на MODX

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном

необходимо будет спарсить 2000 товаров с сайта донора (отправлю исполнителю сайт )

разместить все информацию в кнопках так же с сайта донора (отправлю)

необходимо сделать ДВА подобных сайта с разными дизайнами

разместить на хостинге

привязать домен

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт

в один клик оставляем только номер телефона одну строку

подключить емейл для приема заказов и писем

полная сео оптимизация обязательно

проверка на скорость загрузки сайта

адаптация ко всем устройствам

бюджет за оба сайта 12 тр +3 т за исполнительность и соблюдение сроков

срок 20 дней

Так же принимаются ваши предложения по сроку и по стоимости работы