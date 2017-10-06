Два сайта под ключ на MODX

$206
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки252 просмотра

Два сайта под ключ на MODX 

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном 

необходимо будет спарсить 2000 товаров с сайта донора (отправлю исполнителю сайт ) 

разместить все информацию в кнопках так же с сайта донора (отправлю) 

необходимо сделать ДВА подобных сайта с разными дизайнами 

разместить на хостинге 

привязать домен 

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт 

в один клик оставляем только номер телефона одну строку 

подключить емейл для приема заказов и писем 

полная сео оптимизация обязательно 

проверка на скорость загрузки сайта

адаптация ко всем устройствам 

бюджет за оба сайта 12 тр +3 т за исполнительность и соблюдение сроков 

срок 20 дней 

Так же принимаются ваши предложения по сроку и по стоимости работы 

MODX
8 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров