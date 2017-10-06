Разработка компонента джумла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка187 просмотров

Мне нужен компонент для сервиса платных заданий  с выводом на вебмани (Для джумла 3.7)

Joomla
8 лет назад
vkwebsite
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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