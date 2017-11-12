Доработать сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок469 просмотров

Добрый день! Разрабатывали сами сайт для себя на  CMS Joomla и есть вещи, которые мы сами сделать не можем. Например: добавить красивую галерею на страницы услуг, оформить красиво отзывы на страницах услуг, оформить страницу с акциями.

Joomla
7 лет назад
guest_15072903694456
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$30
3 дня
Александр молодец! В течение дня мы с ним все вопросы решили, видно сразу, что профессионал! Давно искали достойного исполнителя и я могу с уверенностью сказать, что мы нашли!
Отличный заказчик, который на все 100% знает что хочет получить в итоге. Спасибо за проект и надеюсь на продолжение работы над проектом!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад