Приветствую, коллеги. Надо прикрутить верстку к работающему магазину с текущими товарами, но с изменением структуры. + небольшие правки в админке. Верстка https://goo.gl/4by48M Текущий сайт https://goo.gl/3xk56i Жду от примерной цены и сроков. ...
Разработка адаптивной версии сайта
Сайт: https://filtromir.ru/
CMS Simpla 2.3.7
Нужно разработать дизайн и верстку 3 (ТРЕХ) страниц: главной, карточки товара, каталога (РАЗДЕЛА).
Карточка – https://filtromir.ru/products/barer-profi-osmo-100-new
Каталог – пример вот https://filtromir.ru/catalog/filtr-obratnogo-osmosa
в аттаче – эксель-таблица с данными из метрики – за год: Разрешение дисплея, Тип устройства, Браузеры.
Техзадание (продолжение)
- кросс-браузерность
- не резиновость, а адаптивность под разные устройства.
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