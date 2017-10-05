Разработка адаптивной версии сайта

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Сайт: https://filtromir.ru/

CMS Simpla 2.3.7 

Нужно разработать дизайн и верстку 3 (ТРЕХ) страниц: главной, карточки товара, каталога (РАЗДЕЛА). 

Карточка – https://filtromir.ru/products/barer-profi-osmo-100-new 

Каталог – пример вот https://filtromir.ru/catalog/filtr-obratnogo-osmosa

в аттаче – эксель-таблица с данными из метрики – за год: Разрешение дисплея, Тип устройства, Браузеры. 

Техзадание (продолжение) 

- кросс-браузерность 

- не резиновость, а адаптивность под разные устройства. 

8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров