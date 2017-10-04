Drupal 8 => настройка вставки картинок в текстовый редактор

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Привет, 

Задача: настроить вставку картинок в текстовом эдиторе через связку Entity Embed + Entity Browser + File Browser. Эта связка выбрана чтобы обеспечить изменение вставляемых изображений "на лету", через внутри-друпальские стили изображений. 

Я уже поставила модули и начала настройку по документации: https://drupal-media.gitbooks.io/drupal8-guide/content/modules/entity_browser/intro.html

К сожалению, в WYSIWYGе не получается вызвать окно File Browser'а. Соответственно, функция вставки не работает. 

Ожидаемый результат:  

  • В Визивиге выводится кнопка вставки картинок через File Browser. Редактор сайта может вставить в текст статьи изображения. Размер изображений меняется ﻿"на лету", через внутри-друпальские стили изображений.
  • В эмейле или в сообщении описан порядок действий по настройке рабочей связки модулей.
Кстати, в данной задаче желательно, но не обязательно придерживаться заданной связки модулей. Если выбирается другой спосоь, просто объясните мне почему выбирается другой вариант. 
Drupal
8 лет назад
Geldora
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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