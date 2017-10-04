Drupal 8 => настройка вставки картинок в текстовый редактор

Привет,

Задача: настроить вставку картинок в текстовом эдиторе через связку Entity Embed + Entity Browser + File Browser. Эта связка выбрана чтобы обеспечить изменение вставляемых изображений "на лету", через внутри-друпальские стили изображений.

Я уже поставила модули и начала настройку по документации: https://drupal-media.gitbooks.io/drupal8-guide/content/modules/entity_browser/intro.html

К сожалению, в WYSIWYGе не получается вызвать окно File Browser'а. Соответственно, функция вставки не работает.

Ожидаемый результат:

В Визивиге выводится кнопка вставки картинок через File Browser. Редактор сайта может вставить в текст статьи изображения. Размер изображений меняется ﻿"на лету", через внутри-друпальские стили изображений.

В эмейле или в сообщении описан порядок действий по настройке рабочей связки модулей.

Кстати, в данной задаче желательно, но не обязательно придерживаться заданной связки модулей. Если выбирается другой спосоь, просто объясните мне почему выбирается другой вариант.