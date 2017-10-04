Доработать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок156 просмотров

Есть сайт на WP. Но не все работает. Нужно провести анализ возможностей шаблона, что можно сделать на нем, а что все же нет, и доработать сайт. Можно делать мелкими этапами, дискретно, решать конкретные вопросы. Детали – в личку. 

WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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