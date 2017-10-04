Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Доработать сайт на WordPress
Есть сайт на WP. Но не все работает. Нужно провести анализ возможностей шаблона, что можно сделать на нем, а что все же нет, и доработать сайт. Можно делать мелкими этапами, дискретно, решать конкретные вопросы. Детали – в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Wordpress. Нужно решить ряд небольших работ: 1. Установить пиксель Вконтакте на сайт 2. Настроить СМС на заказ по платежной системе. Сейчас приходит смс только на заказ, но если клиент оплачиывает ...Закрыт7 лет назад
Установить и распаковать информационный сайт на WordPress Шаблон используем: http://wopethemes.com/demo/mega2/home-business/ Структура сайта: главная + 6 текстовых страниц Тз кандидату.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем толкового специалиста для реализации бекенда интернет-магазина. Верста полностью готова, нужно натянуть на OpenCart. Настройка интеграции с 1С и Unisender, полное ТЗ предоставлю по запросу.Закрыт8 лет назад
- $5
1. Убрать позиции, которых нет в наличии, из выдачи поиска и показа в категориях (оставив доступными по ссылке). 2. Убрать плашки "В наличии", "Нет в наличии" отображаемые на фото товара в категориях и поиске.Завершен8 лет назад
Есть им на опенкарта 1.5, там перестала работать отправка почты, смотрели разные спецы, починить не могут... нужно либо переустановить опенкарт либо починить почту. пишите ваши расценки и наличие свободного времени если все ...Завершен8 лет назад
Есть два сайта оба на wix 1. Сайт визитка 10 страниц перенести на WP + подключить Яндекс кассу Цена и сроки ? 2. Сайт ИМ на wix 40 страниц перенести на ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести шаблон корзины с сайта разработчика на рабочий домен и немного настроить модуль СДЭК, чтобы считал доставку.Закрыт8 лет назад
У нас дваподдомена основного сайта, первый www.tst.tneu.ru, второй www.ddd.tneu.ru На них находится архив материалов (около 17 000 постов),часть материалов обработана, часть нет. Нужно перебросить все записи из одного поддомена в другой, так, чтобы структура категорий ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт https://www.artimage-don.ru, нужно при поиске по артикулу, например, 51275 добавить в результаты поиска фото товара.Завершен8 лет назад