OpenCart 2.0 доработки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки125 просмотров

1. Убрать позиции, которых нет в наличии, из выдачи поиска и показа в категориях (оставив доступными по ссылке).

2. Убрать плашки "В наличии", "Нет в наличии" отображаемые на фото товара в категориях и поиске.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DIArishev
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Грамотный исполнитель! Сделал за небольшие деньги даже больше того, что было указано в проекте. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, знает чего хочет и грамотно объясняет задачу! Рекомендую)

Заявки фрилансеров

DIArishev
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад