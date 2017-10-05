Есть им на опенкарта 1.5, там перестала работать отправка почты, смотрели разные спецы, починить не могут... нужно либо переустановить опенкарт либо починить почту. пишите ваши расценки и наличие свободного времени если все ...
OpenCart 2.0 доработки
1. Убрать позиции, которых нет в наличии, из выдачи поиска и показа в категориях (оставив доступными по ссылке).
2. Убрать плашки "В наличии", "Нет в наличии" отображаемые на фото товара в категориях и поиске.
Выбранный исполнитель
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