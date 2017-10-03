Информационный сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок177 просмотров

Создать информационный сайт на joomla.

Есть PSD макеты всех ключевых страниц, включая адаптивные версии.

Нужно сверстать и настроить проект на CMS Joomla.

Проект достаточно простой - сайт стоматологической клиники.

Соответственно сайт информационный, главная, меню и множество однотипных внутренних страниц.

Все как обычно, формы обратной связи, заказать звонок, слайдер.

Подробное т.з. будет / макеты покажу

Пишите приблизительную стоимость и сроки.

Joomla
8 лет назад
AbsolutMarketing
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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