Натянуть верстку на Shop-Script (Webasyst)

Интернет-магазин на opencart, шаблон дефолтный. Нужно, чтобы была возможность выбора основного урла у карточки товара. Установлен seopro. Сейчас происходит так, перехожу site.com/category/category2/ дальше на странице товар, нажимаю на карточку товара и получается site.com/category/category2/product , а мне ...