Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно написать простейший пхп-скрипт:

В шапке (и нескольких других областях сайта где есть телефон) – нужно менять номер телефона в зависимости от источника трафика для оценки звонков по рекламе;

Например, если человек пришел с источника "гугл поиск органика" – телефон Х;

если яндекс директ реклама – телефон У;

Если хотлайн – телефон Z;

итд;

Пишите ваши предложения.

Сроки к четвергу. Менять номер телефона по источнику трафика на сайте wordpres