Менять номер телефона по источнику трафика на сайте wordpres

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.  

Нужно написать простейший пхп-скрипт:  

В шапке (и нескольких других областях сайта где есть телефон) – нужно менять номер телефона в зависимости от источника трафика для оценки звонков по рекламе;  

Например, если человек пришел с источника "гугл поиск органика" – телефон Х;  

если яндекс директ реклама – телефон У;  

Если хотлайн – телефон Z;  

итд;  

Пишите ваши предложения.  

Сроки к четвергу. Менять номер телефона по источнику трафика на сайте wordpres

PHP
8 лет назад
peteris_san
Пётр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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