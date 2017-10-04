CMS Bitrix необходимо вывести поля на страничке

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки166 просмотров

Сайт: www_NSL_kz

В админ панеле есть два поля, Роль и Достижения http://easycaptures.com/fs/uploaded/1175/2144067663.jpg

их необходимо вывести на страницу http://easycaptures.com/fs/uploaded/1175/2725116242.jpg

8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

makarovpro
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
8 лет назад
$15
1 день
Евгений проявил себя хорошим специалистом в работе с CMS Bitrix, буду обращаться к нему и в дальнейшем.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

makarovpro
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
8 лет назад