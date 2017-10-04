Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
Развернуть проект на wordpress
Есть исходники и бекапы проекта на wordpress. Требуется развернуть проект локально (под MAMP), поправить пути к статическим файлам и написать инструкцию по разворачиванию проекта на локалхосте (инструкция нужна для дизайнера).
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