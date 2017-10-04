Развернуть проект на wordpress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки295 просмотров

Есть исходники и бекапы проекта на wordpress. Требуется развернуть проект локально (под MAMP), поправить пути к статическим файлам и написать инструкцию по разворачиванию проекта на локалхосте (инструкция нужна для дизайнера).

WordPress
8 лет назад
Primazp
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$27
1 день
Геворг помог разобраться в проблеме, рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую. Четкое задание, своевременная оплата, оперативная связь.

Заявки фрилансеров

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад