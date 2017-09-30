Исправить фильтр тегов Wordpress (не редактор)

$2
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Закрыт4 заявки167 просмотров

При попытке установить теги типа

- система автоматом их удаляет. Данная проблема происходит не в редакторе. 

WordPress
8 лет назад
khalen
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров