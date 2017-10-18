Надо перенести сайт на движок вордпресс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок341 просмотр

Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить.

Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново.

На данный момент необходимо перенести сайт и чуть доработать.

Сайт сделан на старом движке, который давно не обновляется.

WordPress
8 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$170
6 дней
Андрей - специалист по вордпрессу высшего класса. Взаимодействие тоже на высоком уровне - не пропадает, всегда на связиа. Рекомендую!
Заказчик всегда был на связи, отчетливо ставил задачу, вовремя пепеводил деньги.. Одни только положительные эмоции от работы с таким человеком, рекомендую!

Заявки фрилансеров

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад