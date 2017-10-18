Надо перенести сайт на движок вордпресс

Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить.

Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново.

На данный момент необходимо перенести сайт и чуть доработать.

Сайт сделан на старом движке, который давно не обновляется.