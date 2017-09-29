Требуется разработчик на WP для доработки существующего сайта.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок205 просмотров

Детальнюю информацию можете получить на скайпе 

Оставляйте Ваш скайп. Я с Вами свяжусь....

WordPress
8 лет назад
dmitryshapira
Дмитрий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на wordpress

    $17

    Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна. В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоевВ плагине Ess. grid доработать skinДоработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин на Drupal

    1. Установка и настройка интернет-магазина с системой оплаты Liqpay на сайте http://nevmerzhytska.com. Продукт, который будет продаваться - видеоуроки (после покупки - ссылка на почту с доступом просмотра видео прямо на сайте) + скачивание файлов. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Нужно создать магазин на Opencart 2

    Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон). Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42 Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть) Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • WP изменения в дизайне

    $10

    на сайте   на главной и в Наша история описание объектов состоит из большого фото  и под ним лента из маленьких . Реализовано сейчас на плагине Master Slider   здесь и нужна ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка темы Wordpress по картинке

    Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сформировать ФИД для Я.Маркета для ИМ на Netcat (Неткате)

    Есть сайт на неткате, на нём есть модуль для формирования фида для Я.Маркета. Задача через этот модуль сформировать фид на 1 любую категорию и сделать скриншоты, как его настроить. Укажите стоимость

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновить open cart

    $5

    Всем привет, срочно нужна помощь 1. обновить опен карт с 1.5 до 2.3 - в магазине есть товары, но сам магазин не рабочий 2. поставить тему - купленнная ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция верстки на WP

    Добрый день, коллеги. Есть необходимость доделать интеграцию на WP.  Сайт частично интегрирован - главная страница и одна внутренняя. Интеграция должна быть реализована максимально администрируемой. При интеграции используем плагин ACF Pro. По ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Установить wordpress на 2 сайта

    Добрый день! Нужно установить wordpress на 2 сайта. 1. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё, загрузить импорт микропостов из файла (включая таблицы в json), настроить страницы категорий и постов как в шаблоне. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад