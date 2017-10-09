Интеграция верстки на WP

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки200 просмотров

Добрый день, коллеги.

Есть необходимость доделать интеграцию на WP. 

Сайт частично интегрирован - главная страница и одна внутренняя.

Интеграция должна быть реализована максимально администрируемой.

При интеграции используем плагин ACF Pro. По интеграции index.php будет понятен механизм реализации всего остального.

ТЗ на интеграцию https://docs.google.com/document/d/1uaPBJ6XK_nRajRXwVUU51vqpeGWNKVtD_aI_sgqJIjg/edit?usp=sharing 

WordPress
8 лет назад
Ubuntor
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$120
3 дня
Степан грамотный и коммуникабельный специалист. Рекомендую к сотрудничеству! Всегда на связи и готов к диалогу! UPD: После сдачи проекта посмотрел код интеграции и вдвойне могу рекомендовать Степана, как опытного специалиста в области интеграции на WP!
Приятно работать с Николаем! Хорошо составлено тз, на дополнительные вопросы отвечает быстро. Проверка работы - немного долго проходит, но это специфика данной работы. Проверка должна быть качественной - и я только "за" такой подход.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад