Нужно на сайте, предоставляющем услуги добавить новый тарифный пакет, услугу. Видоизменить главную. CMS Joomla 1.5.26 Stable
Интеграция верстки на WP
Добрый день, коллеги.
Есть необходимость доделать интеграцию на WP.
Сайт частично интегрирован - главная страница и одна внутренняя.
Интеграция должна быть реализована максимально администрируемой.
При интеграции используем плагин ACF Pro. По интеграции index.php будет понятен механизм реализации всего остального.
ТЗ на интеграцию https://docs.google.com/document/d/1uaPBJ6XK_nRajRXwVUU51vqpeGWNKVtD_aI_sgqJIjg/edit?usp=sharing
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