Настроить сайт на CMS Osclass для разнесения регионов по поддоменам

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Добрый день!

Требуется помощь в настройке конфигурации CMS Osclass для разнесения регионов по поддоменам в соответствии с этой документацией - https://dev.osclass.org/2013/07/19/use-categories-countries-regions-or-cities-as-subdomains/

8 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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