Натянуть верстку на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок198 просмотров

22 html шаблона. Рассмотреть вариант натяжки с интернет магазином и без. по цене и срокам.

Необходимо натянуть этот шаблон https://www.webfulcreations.com/themes/items?theme=Plumber-HTML

Выкинув пару страниц ненужных.

HTMLWordPress
8 лет назад
mrcokolrc
Евгений 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров