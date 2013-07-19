Решить проблему спама через форму обратной связи - Joomla 1.7

Через форму обратной связи (http://xn-----7kcb0a9aj9al9b.od.ua/contacts) летит много спама на почту. СМS - Joomla Версия 1.7.3Пример письма-спама:

Это письмо отправлено с сайта http://xn-----7kcb0a9aj9al9b.od.ua/ от:

AndreiiloWПредлагаем приобрести мелким и крупным оптом сумки http://www.mix-bags.ru , которые нашей компанией доставляются в любые регионы России. Мы реализуем сумки собственного производства. Нацелены на крупный товарооборот, при этом неизменно предлагаем покупателям качественную продукцию и максимально возможный ассортимент.

http://www.mix-bags.ru - http://s019.radikal.ru/i625/1709/33/099565e2c040.jpgКто решит проблему?