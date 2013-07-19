Установить wordpress на 2 сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок179 просмотров

Добрый день! Нужно установить wordpress на 2 сайта.

1. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё, загрузить импорт микропостов из файла (включая таблицы в json), настроить страницы категорий и постов как в шаблоне.

2. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё.

Остальной контент можно оставить стандратным. 

WordPress
8 лет назад
pahom-ka
Антон 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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