Добрый день! Нужно установить wordpress на 2 сайта.

1. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё, загрузить импорт микропостов из файла (включая таблицы в json), настроить страницы категорий и постов как в шаблоне.

2. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё.

Остальной контент можно оставить стандратным.