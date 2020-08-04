Степан stepankostepanko
33 годаУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
CMS WordPress + WooCommerce + Ajax
Работаю с CMS WordPress.
Пишу плагины (модули), виджеты, дополнения (функции) !
Активно использую плагины ACF PRO, WooCommerce.
Программирую темы/шаблоны.
Связь: кроме скайпа можете писать на stepan-1 СОБАКА ukr.net
Постоянно на связи, после сдачи проекта не пропадаю
Техническая поддержка проекта
ОПЛАТА:
ПриватБанк ( Приват24 )
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$420
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Изменения на странице Checkout174 просмотра
- Подключение робокассы к плагину Charitable189 просмотров
- Сайт-CRM по доставке товаров с USA178 просмотров
- WooCommerce - кастомная страница Чекаут184 просмотра
- WooCommerce - цены в валюте147 просмотров
- Копия сайта на WordPress656 просмотров
- Сайт о софте608 просмотров
- Сайт с 0: верстка, натяжка на wordpress556 просмотров
- Настройка премиум-шаблона на Wordpress522 просмотра
- Калькулятор - ПЛАГИН773 просмотра
- Сайт-миникаталог276 просмотров
- Калькулятор - 4in1505 просмотров
Отзывы заказчиков
$420
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! И как специалист отличный, и по общению удобно с ним работать. Рекомендую. 5+
Ответный отзыв
Приятно работать с Илгизом! Проект получился большим, но интересным. Заказчик всегда на связи, с оплатой никаких проблем небыло.
$40
10 баллов
3 года назад
Степан разработал полезное дополнение к плагину Advanced CF7 DB в виде отдельного плагина. Так же реализовал распечатку документов по заказам. Работой довольна на 100%. Коммуникабельность хорошая. Буду приглашать и в другие проекты.
Ответный отзыв
Приятно работать с Татьяной! Лояльность по срокам, с оплатой никаких проблем
$25
10 баллов
3 года назад
Всё ок, хороший исполнитель
Ответный отзыв
Все хорошо, кроме одного момента. Евгений по работе отлучился на 5 дней, но забыл об этом предупредить. А так с коммуникацией никаких проблем нет. В рабочее время всегда на связи!
$70
10 баллов
3 года назад
Мои рекомендации, как человека серьезно разбирающегося в WP !
Ответный отзыв
Все ок, приятно работать с заказчиком!
$70
10 баллов
3 года назад
Со Степаном второй раз работаю, и нет претензий. Все в срок и качественно. Человек дела!
Ответный отзыв
Второй проект с Андреем, рекомендую! Очень нравиться, как составлены тз. С оплатой задержек нет, после проверки сразу оплачивает.
Веб-программирование
131 отзыв(-1)
$7/час
от $10от 1 часа
#123
Системы управления (CMS)
109 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
#65