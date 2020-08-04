stepanko

Степан stepanko

 
33 годаУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
CMS WordPress + WooCommerce + Ajax

Работаю с CMS WordPress.

Пишу плагины (модули), виджеты, дополнения (функции) !

Активно использую плагины ACF PRO, WooCommerce.

Программирую темы/шаблоны.

Связь: кроме скайпа можете писать на stepan-1 СОБАКА ukr.net

  • Постоянно на связи, после сдачи проекта не пропадаю

  • Техническая поддержка проекта

ОПЛАТА

  • ПриватБанк ( Приват24 )

WordPressWooCommerceAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$420
10 баллов
3 года назад
Натянуть и спрограммировать
Отличный исполнитель! И как специалист отличный, и по общению удобно с ним работать. Рекомендую. 5+
Приятно работать с Илгизом! Проект получился большим, но интересным. Заказчик всегда на связи, с оплатой никаких проблем небыло.
Ответный отзыв
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Доработать плагин WordPress
Степан разработал полезное дополнение к плагину Advanced CF7 DB в виде отдельного плагина. Так же реализовал распечатку документов по заказам. Работой довольна на 100%. Коммуникабельность хорошая. Буду приглашать и в другие проекты.
Приятно работать с Татьяной! Лояльность по срокам, с оплатой никаких проблем
Ответный отзыв
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Настройка полей и отправки писем для Wordpress Woocommerce
Всё ок, хороший исполнитель
Все хорошо, кроме одного момента. Евгений по работе отлучился на 5 дней, но забыл об этом предупредить. А так с коммуникацией никаких проблем нет. В рабочее время всегда на связи!
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
3 года назад
Вордпресс
Мои рекомендации, как человека серьезно разбирающегося в WP !
Все ок, приятно работать с заказчиком!
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
3 года назад
Подключение к форме робокассы и пр
Со Степаном второй раз работаю, и нет претензий. Все в срок и качественно. Человек дела!
Второй проект с Андреем, рекомендую! Очень нравиться, как составлены тз. С оплатой задержек нет, после проверки сразу оплачивает.
Ответный отзыв
Веб-программирование
131 отзыв(-1)
$7/час
от $10от 1 часа
#123
Системы управления (CMS)
109 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
#65