Доработать плагин WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок15072 просмотра

Плагин Advanced CF7 DB. формирует в админке сайта таблицу с данными, полученными при помощи CF7.

В этой таблице можно выбирать одну строку и редактировать. Нужно реализовать возможность редактировать один столбец сразу в нескольких выбранных строках.

WordPress
5 лет назад
ztv2012
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Степан разработал полезное дополнение к плагину Advanced CF7 DB в виде отдельного плагина. Так же реализовал распечатку документов по заказам. Работой довольна на 100%. Коммуникабельность хорошая. Буду приглашать и в другие проекты.
Приятно работать с Татьяной! Лояльность по срокам, с оплатой никаких проблем

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов(-1)
5 лет назад
Артё
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад