Доработать функционал шаблона wordpress

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Закрыт2 заявки11590 просмотров

Есть шаблон для wordpress, Careerup.

https://apusthemes.com/wp-demo/careerup/home-2/

Желательно разработку вести на своем сервере, показать работу, после чего я оплачу.

Шаблон тут https://www24.zippyshare.com/v/EBy4ffcj/file.html

По дизайну кнопок и вывода информации в личной переписке.

Необходимо сделать несколько вещей

1. В карточки вакансий добавить гиперссылку на тип работы

https://apusthemes.com/wp-demo/careerup/job-category/accounting-finance/

2. В карточки вакансий добавить гиперссылку на локацию. Там тоже ссылка на категорию

3. В карточки резюме добавить гиперссылку на тип работы 

4. В карточки резюме добавить гиперссылку на локацию.

5. В dashboard работодателя добавить кнопку обновить вакансию

  • условие: обновить можно 1н раз в в 24 часа с момента обновления.
  • условие: показывать время сколько осталось до обновления.
  • условие: если вакансия скрыта, то не показывать кнопку.
  • условие: при обновлении, вакансия поднимается вверх выдачи на страницах категорий.
6. В dashboard соискателя добавить кнопку обновить резюме.

  • условие: обновить можно 1н раз в в 24 часа с момента обновления.
  • условие: показывать время сколько осталось до обновления.
  • условие: если резюме скрыто, то не показывать кнопку.
  • условие: при обновлении резюме поднимается вверх выдачи на страницах категорий.
WordPress
5 лет назад
pampushka
Роман 
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Кисляк
 
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