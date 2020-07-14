Доработать функционал шаблона wordpress

Есть шаблон для wordpress, Careerup.

https://apusthemes.com/wp-demo/careerup/home-2/

Желательно разработку вести на своем сервере, показать работу, после чего я оплачу.

Шаблон тут https://www24.zippyshare.com/v/EBy4ffcj/file.html

По дизайну кнопок и вывода информации в личной переписке.

Необходимо сделать несколько вещей

1. В карточки вакансий добавить гиперссылку на тип работы

https://apusthemes.com/wp-demo/careerup/job-category/accounting-finance/

2. В карточки вакансий добавить гиперссылку на локацию. Там тоже ссылка на категорию

3. В карточки резюме добавить гиперссылку на тип работы

4. В карточки резюме добавить гиперссылку на локацию.

5. В dashboard работодателя добавить кнопку обновить вакансию

условие: обновить можно 1н раз в в 24 часа с момента обновления.

условие: показывать время сколько осталось до обновления.

условие: если вакансия скрыта, то не показывать кнопку.

условие: при обновлении, вакансия поднимается вверх выдачи на страницах категорий.

6. В dashboard соискателя добавить кнопку обновить резюме.