Программист на ModX

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок329 просмотров

Добрый день.

1. Нужно переместить сайт на новый домен.

2. Сделать SiteMap.

Срок 1-2 дня.

Пишите, пожалуйста, ваши контакты.

MODX
5 лет назад
SanaevMoscow
Илья 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$12
1 день
Сделал всё оперативно, качественно и всегда был на связи. Спасибо.
Отличный заказчик! Предоставил все доступы. Оперативно решал возникшие вопросы. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

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