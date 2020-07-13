Правки на сайте. Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки398 просмотров

Добрый день! Нужно внести правки на сайте по ТЗ. Файл прикрепляю. Посмотрите, оцените время на работу и стоимость. Что нужно исправить, помечено красным. 

С уважением, Екатерина!

Opencart
5 лет назад
Astra_R
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