Внедрение Bitrix24 по задачам

Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, есть ещё много задач для развития проекта.Указывайте свою ставку в час и присылайте ссылки на свои лучшие работы.Требования:- опыт работы с Bitrix24 от 2-х лет- ответственность, аккуратностьСтудии не рассматриваем.