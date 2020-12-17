Внедрение Bitrix24 по задачам

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок600 просмотров

Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, есть ещё много задач для развития проекта.Указывайте свою ставку в час и присылайте ссылки на свои лучшие работы.Требования:- опыт работы с Bitrix24 от 2-х лет- ответственность, аккуратностьСтудии не рассматриваем.

5 лет назад
Gravip
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
14 дней
Все отлично :)
Все круто, чуть растянулся проект, но в целом все довольны!

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